Bezorgde Zaandamse wil af van de wateroverlast: "Altijd vochtig hier"

ZAANDAM - Stella Schoen wordt er een beetje wanhopig van. De bewoonster van de Hogendijk in Zaandam heeft - net als de buren - al jaren wateroverlast en met de buien van de afgelopen week is dat er niet beter op geworden.

Naast haar huis staat ook een bouwproject gepland voor zeven appartementen. Ze heeft er begrip voor dat er meer woningen moeten komen, maar wil dan wel droge voeten houden. Zeker met het najaar in aankomst worden Schoen én haar buren zenuwachtig. "Als er heel veel regen valt komt het toch je huis in."

"Het is altijd vochtig hier. Dat is niet erg als je groen om je heen hebt en het water weg kan, maar hier wordt overal maar gebouwd en het water stapelt zich op", aldus Schoen. Ze wijst naar de muur, waar vochtplekken op te zien zijn.

Plan gemeente

Eind 2020 presenteert de gemeente Zaanstad het 'Uitvoeringsplan Klimaatadaptie' voor het tijdsbestek 2021 tot 2026, waarin het onder andere zal gaan over de aanpak van wateroverlast. Het is afwachten voor Schoen: "Zelfs in de zomer ondervinden we consequenties, als er dan nog een najaar overheen gaat voordat het wordt aangepakt; we krijgen schade voordat zo'n plan wordt uitgewerkt, daar ben ik van overtuigd."