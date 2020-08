Tweede woningbouwproject in Bergen kan verder door 100km/u op snelweg

EGMOND AAN DEN HOEF - Woningbouwproject Delversduin in Egmond aan den Hoef krijgt groen licht van de provincie Noord-Holland dankzij de verlaging van de snelheid op snelwegen naar 100km/u. Die verlaging levert een vermindering van de uitstoot van stikstof op en die extra ruimte komt ten goede aan woningbouw.

Delversduin biedt ruimte aan 163 woningen. Veertig procent daarvan valt in de sociale sector. In een eerdere fase is het plan voorgelegd aan inwoners. Dit najaar volgt het vervolg van het participatietraject.

Het is het tweede woningbouwproject in de gemeente Bergen dat nu verder kan. Eerder werd al woningbouw mogelijk op het BSV-terrein. Ook Heiloo kan via dezelfde compensatieregeling verder met nieuwbouwproject Zandzoom.