Kooplieden Albert Cuypmarkt dreigen met rechter om mondkapjesplicht

In een brief schrijven de ondernemers dat de burgemeester tot 16.00 uur vanmiddag de tijd had om te reageren. Dat ultimatum is inmiddels verstreken. Tekst gaat door onder de brief.

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht op 5 augustus is het stil op de Albert Cuypmarkt: het aantal bezoekers is volgens de marktkooplui met meer dan de helft afgenomen. "Het is echt dramatisch", zegt de visboer die er al 37 jaar staat.

Kort geding

31 augustus loopt het experiment met de mondkapjes af, en het is nog maar de vraag of het lukt om een kort geding voor die tijd rond te krijgen. Bouke Burger van de ondernemingsvereniging Albert Cuypstraat: "We willen een punt maken. Als we niets doen wordt het experiment mogelijk verlengd. En niemand zoekt contact met ons. Iedereen duikt weg."

Het verzoek tot een kort geding wordt waarschijnlijk begin volgende week ingediend.

