Amsterdam Marathon gaat niet door vanwege toename coronabesmettingen

AMSTERDAM - De kogel is door de kerk: de Amsterdam Marathon, die gepland stond voor 18 oktober, is afgelast. De organisatie had lang goede hoop dat de hardloopwedstrijd door kon gaan, maar vanwege de ontwikkeling van de coronacrisis is na overleg met de gemeente besloten dat het evenement niet doorgaat.

Ron van der Jagt, algemeen directeur van organisator Le Champion, is teleurgesteld. "Het is bijzonder spijtig dat we het moeten afgelasten vanwege de coronacrisis (..) Maar de ontwikkeling maakt het onmogelijk."

Tot een maand geleden was Le Champion optimistisch, aldus Van der Jagt. "De organisatie had veel vertrouwen in het compleet aangepaste programma met minder deelnemers."

Dat is dus toch niet gelukt. De organisatie schrijft: 'Geen onvergetelijke start en finish in het Olympisch Stadion, geen bijzondere passage door het Rijksmuseum en het Vondelpark. Een enorme teleurstelling voor hardlopers uit binnen- en buitenland.'

Startbewijs

Het zou de 45e editie van de TCS Amsterdam Marathon worden. De mensen die stonden ingeschreven, krijgen een startbewijs voor 17 oktober 2021.

Hardloper Joop Keizer was al bang voor deze uitslag. "Ik vrees het ergste na het gesprek van onze minister-president gisteravond", zei hij afgelopen week tegen NH Nieuws.