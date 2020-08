KLM breidt vluchten naar China uit

KLM gaat vanaf volgende week weer vliegen naar de Chinese stad Hangzhou. Hangzhou Xiaoshan International Airport is de tweede luchthaven in China waarnaar de maatschappij weer passagiersvluchten gaat aanbieden. Aan het begin van de coronacrisis werden eerst alle vluchten naar China, een belangrijke markt voor KLM, gestaakt waarna talloze wereldwijde bestemmingen volgden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

In juli pakte KLM de draad in China weer op met een wekelijkse vlucht naar Shanghai. Daar komt vanaf donderdag 27 augustus een wekelijkse vlucht naar Hangzhou bij. De Boeing 777-200 maakt op de heen- en terugvlucht een tussenstop in het Zuid-Koreanse Seoel, om onder andere van bemanning te wisselen.

Temperatuur

China staat de vluchten van KLM alleen toe als de maatschappij voldoet aan de strenge coronaregels die worden opgelegd. Van iedereen aan boord moet de temperatuur worden gecheckt en de wc's worden tijdens de vlucht extra vaak geïnspecteerd.

Voor de coronacrisis vloog de maatschappij zo'n 25 keer per week naar vijf steden op het vasteland van China. Sinds de uitbraak van het coronavirus werd alleen nog maar met vracht tussen Shanghai, Peking en Amsterdam gevlogen.