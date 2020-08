Texel Airshow verplaatst naar 2022 door coronacrisis: "Risico is te groot"

TEXEL - De Texel Airshow die in 2021 op het Texelse vliegveld zou worden gehouden, is verplaatst naar zaterdag 6 augustus 2022. Dat heeft de organisatie laten weten, schrijft onze mediapartner Texelse Courant . Aanleiding voor het verplaatsen is de coronacrisis.

De organisatie heeft voor een kwalitatief hoogstaande en veilige airshow een voorbereidingstijd van een jaar nodig. De wereldwijde crisis zorgt op het momenteel echter voor teveel onzekerheid voor 2021. "Daardoor is het risico te groot is dat de show last minute niet door kan gaan of met een gelimiteerd aantal toeschouwers."

Volgens de organisatie is binnen de huidige omstandigheden een uitdaging om voldoende sponsors te vinden. De organisatie meldt er naar uit te kijken om in 2022 wederom een spectaculaire airshow boven Texel neer te zetten.