VLOG: IJs van schapenmelk? Het kan in Lutjebroek!

LUTJEBROEK - Vaak wordt kaas, boter en melk gemaakt van koeienmelk, maar er zijn ook veel schapenboeren te vinden in West-Friesland. Desi gaat op onderzoek uit bij de Schapenstreek in Lutjebroek.

Bij de Schapenstreek worden alle producten zelf gemaakt van eigen schapenmelk. Anita maakt van bijvoorbeeld 100 liter schapenmelk ijs, Friese kaas, maar ook een salade kaas. Bij het proces van al deze producten komen verschillende ingrediënten kijken.

Om lekker ijs te kunnen maken zijn bijvoorbeeld al drie soorten suiker nodig. Het antwoord op de vraag: wat is het verschil tussen koeien- en schapenmelk? Is te zien in de video want, Desi zocht het uit!