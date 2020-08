Persconferentie van dinsdag leidt tot nieuwe aanpassingen voor kermis Abbekerk

ABBEKERK - De kermis in Abbekerk zou al anders zijn dan afgelopen jaren, maar door de persconferentie van afgelopen dinsdag moest de organisatie nog meer aanpassingen doen. "We zouden een kroegentocht organiseren in meerdere tuinen, maar dat kan door de nieuwe adviezen niet meer", vertelt Laura Verhart van Het Nieuwe Bonte Paard.

Als alternatief voor de kermis die dit weekend plaatsvindt had Het Nieuwe Bonte Paard in Abbekerk een aantal leuke plannen, zegt mede-eigenaar Laura. De voorbereidingen waren al in volle gang, maar door de nieuwe adviezen van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge kon ook daar een streep door.

"Het was wel effe een geregel, want we moesten behoorlijk schakelen na de persconferentie van dinsdag", aldus Verhart. "Gelukkig werd er ook goed meegedacht door de jeugd."

Evenement op de ijsbaan

Na gesprekken met de gemeente en met de burgemeester werd een nieuw evenement bedacht. Zo wordt er zondag een groot evenement georganiseerd op de ijsbaan vlakbij Het Nieuwe Bonte Paard. Dit komt in plaats van de eerder georganiseerde 'kroegentocht'.

Op het terrein komen een aantal vaste tafels te staan, waar de gasten plaats kunnen nemen. "We hebben daar een hoop beveiligers en mensen lopen die alles in de gaten houden", zegt Verhart. "Want we merken dat die anderhalve meter afstand houden moeilijk is. Zeker als er gedronken wordt houden mensen zich minder aan de maatregelen. Gelukkig is het terrein groot genoeg."

Restaurant blijft geopend

Normaal gesproken zou de kermis in Abbekerk op vrijdag, zaterdag en zondag plaatsvinden. En dat betekent ook dat Het Nieuwe Bonte Paard dat weekend aanpassingen moest doen. Dit weekend blijft het restaurant aan de Dorpsstraat echter 'gewoon' geopend.

"Morgen hebben we een Mexicaanse avond", vertelt de mede-eigenaar. "Deze kan ook met de nieuwe omstandigheden doorgaan. Gelukkig maar dat we dat met de horeca wel kunnen."