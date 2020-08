Haarlemmer Tyronne Ebuehi maakt rentree in eredivisie bij FC Twente

"Het voelt heerlijk om hier bij FC Twente te zijn. De gesprekken die ik met de club heb gehad waren heel positief en ik kijk er naar uit om hier te spelen. Twente is een grote club en ik wil me hier zelf bewijzen, maar natuurlijk ook de club helpen", zegt de Noord-Hollander op de site van de club.

Ebuehi speelde 78 wedstrijden in de eredivisie. Hij debuteerde in 2017 voor de nationale ploeg van Nigeria en heeft tot nog toe zeven interlands achter zijn naam staan. De Haarlemmer is niet de enige Noord-Hollandse versterking van de Tukkers. FC Twente pikte eerder linksback Rijpenaar Gijs Smal transfervrij op bij FC Volendam.