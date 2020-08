Voorzorgsmaatregelen bij Viktoria Plzen na positieve coronabesmettingen

Bij spelers en trainers van Plzen is er geen positieve besmetting aanwezig. Uit voorzorg is er een vrijdagochtend een testronde uitgevoerd.

AZ speelt woensdag in de tweede voorronde van de Champions League tegen Plzen. Het duel begint vanaf 16.30 uur, omdat de verlichting in het stadion van de Alkmaarders nog niet in orde is.

Laatste test

De Alkmaarders oefenen vanavond vanaf 18.00 uur tegen Telstar. Eigenlijk zou de ploeg van Arne Slot gisteren spelen tegen Fortuna Sittard. Dat duel werd op het laatste moment afgelast door een positieve coronabesmetting bij de Limburgers.

Het oefenduel is live te volgen via YouTube