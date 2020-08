Hoe Iris (27) uit Schagen de fadokoningin van Nederland wil worden

SCHAGEN - Zelf wisten ze het al twee maanden, maar vorige week kon heel Nederland zien hoe fadozangeres Iris Feijen (27) uit Schagen en haar gitarist Tiago Lageira de zangwedstrijd We Want More op hun naam schreven. Hun eindzege haalde zelfs het Portugese journaal. NH Nieuws vroeg Iris waar haar liefde voor de Portugese smartlap vandaankomt en hoe zij en Tiago met hun melodramatische klanken Nederland willen veroveren.

Rond 2007 raakt ze bevriend met de jonge Portugees Jorge Leiria, die namens Portugal meedeed aan het Junior Songfestival in Rotterdam. "Op een gegeven moment stuurde hij me een dvd van een concert van fadozangeres Mariza. Toen ik dat zag, wist ik het zeker: 'dit is wat ik moet doen'."

Iris is 12 jaar als ze bij muziekschool Da Capo in Schagen haar eerste zangles volgt. "Toen zong ik nog het liefst songfestivalnummers", vertelt ze. "In alle talen van de wereld, maar zonder te begrijpen wat ik precies zong."

Een gouden zet, zo bleek toen Iris en Tiago de jury en de kijkers van SBS6-programma We Want More vorige week inpakten met het lied Sei De Um Rio (Ik Ken Een Rivier). Het lied is een muzikale interpretatie van een gedicht van de Portugese dichter Pedro Homem de Mello, en voor het eerst gezongen door de moderne fadozanger Camané.

Van de Nederlands-Portugese zangeres Daisy Correia leert Iris de geschiedenis van de fado. Ook brengt Correia Iris in contact met Tiago, een Portugese gitarist die in z'n tienerjaren naar Nederland emigreerde. "Hij speelde geen fado, maar jazz, maar was direct heel enthousiast", vertelt ze over zijn reactie op haar voorstel om samen muziek te gaan maken. "Voor hem was het een mooie gelegenheid om terug te gaan naar z'n roots."

Ze luistert, oefent, luistert en oefent nog meer. En zo nu en dan trakteert ze haar klasgenoten en docenten zo nu en dan op een optreden. Portugal bezoekt ze in 2009 voor het eerst. "Jorge nodige mij en m'n ouders uit voor een bezoek aan hun zomerhuis." Nog diezelfde week beklimt ze het podium in een fadorestaurant. "Dat was m'n eerste optreden in Portugal, en een droom die uitkwam."

Omdat We Want More net als veel andere zangwedstrijden en talentenjachten op televisie ruim van te voren werd opgenomen, moesten ze hun lippen twee maanden lang stijf op elkaar houden. "Verschrikkelijk!", zegt Iris daarover. "Want mensen die me kennen weten dat ik veel vertel. Maar uiteindelijk heb ik het goed voor me kunnen houden."

Sinds hun overwinning - waarmee ze een ton verdienden - staan het duo vrijwel non-stop in de spotlight. Niet alleen in Nederland, maar ook in Portugal, waar meerdere nieuwsprogramma's aandacht aan hun overwinning besteedden. 'Nederlands duo dat Portugees zingt wint talentenjacht', kopte de Portugese nieuwszender tvi24 vorige week.

Onder de naam FADOpelos2 (FADOpelos2) hopen Iris en Tiago de komende tijd heel Nederland te veroveren met hun fado. Lieten ze hun klanken tot nog toe vooral in huiskamers en op bruiloften horen; binnenkort is het tijd voor het grotere werk. "We hebben een heel mooi team om ons heen, met wie we vanaf november een theatertour doen", vertelt Iris, om er aan toe te voegen dat de kaartverkoop goed loopt. "In Zwolle is het al uitverkocht, dus daar denken ze al na over een tweede avond."

Fado met een twist

De komende tijd zullen ze hun publiek nog vooral trakteren op bestaande fadonummers, waar ze dan wel een eigen twist aan geven. "We spelen wel één eigen nummer", vertelt de Schagense. "Het is ons doel om in de toekomst meerdere eigen nummers te schrijven, maar nu focussen we ons op andere dingen."