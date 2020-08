Castricums raadslid wil verhuizen na explosie bij zijn woning

CASTRICUM - Raadslid Ralph Castricum wil niet meer terug naar zijn woning, waar afgelopen week een explosief is afgegaan. Hij logeert op dit moment ergens anders vanwege zijn veiligheid en is in gesprek met de woningbouw. Verder heeft hij iedereen bedankt voor alle steunbetuigingen. "De steun maakt mij sterk om door te gaan met mijn strijd."

"Het gaat iets beter met Ralph", laat Paul Meijer, fractievoorzitter van Castricums zusterpartij Forza! Haarlemmermeer, vandaag aan NH Nieuws weten. "Hij is iets rustiger. Maar keert voorlopig niet terug naar zijn eigen huis. Hij is met de woningbouw in overleg over een andere woning."

Dat schrijft hij op Twitter. "Ik ben in veilige handen en maak het naar omstandigheden goed. Binnenkort kom ik met een reactie maar voor nu even pas op de plaats."

De politie heeft in het onderzoek naar de explosie bij het huis van raadslid Ralph Castricum nog altijd geen vorderingen geboekt. "Wij onderzoeken alles wat mogelijk is in deze zaak", legt politiewoordvoerder Menno Hartenberg uit.

"Er is helaas nog geen specifieke verdachte in beeld. Ook is niet bekend om wat voor explosief het ging. Camerabeelden van buurtgenoten van Castricum hebben nog niks opgeleverd. Alle tips zijn welkom."

Uitgesproken

Ralph Castricum is fractievoorzitter van Forza! Castricum. Zijn partij heeft een uitgesproken mening over het immigratiebeleid, Zwarte Piet, maar ook kreeg Forza! het voor elkaar dat er een regenboogzebrapad in Castricum kwam.

Dat Castricum een duidelijke mening heeft over een breed spectrum aan onderwerpen, maakt het politieonderzoek niet eenvoudiger. Hartenberg: "Het kan een kwajongen zijn of een actiegroep, we houden alle opties open."

Meijer noemde de explosie eerder geen incident. "Ralph is geen willekeurig slachtoffer. Hij rijdt in een opvallende auto, en iedereen in Castricum kent hem." Ook sluit hij niet uit dat het met het politieke gedachtegoed van Forza! te maken heeft.