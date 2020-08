Kijk live naar FC Volendam - FC Groningen

WESTWOUD - FC Volendam oefent vanavond tegen FC Groningen. Het is voor de ploeg van Wim Jonk de laatste test voordat het seizoen begint met de vissersderby tegen Telstar. De aftrap is om 18.00 uur in Westwoud.

NH Sport/Edward Dekker

Bij de oefenwedstrijd zal er geen publiek aanwezig zijn. FC Groningen diende een verzoek in bij de Volendammers om zonder supporters te spelen. De eredivisionist kwam tot dit besluit door de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus. Voor de Groningers is het een belangrijke factor dat de oefenpot niet in een stadion wordt gespeeld. Arjen Robben Er werd van tevoren reikhalzend uitgekeken naar de rentree van de teruggekeerde Arjen Robben. Helaas komt het oefenduel tegen FC Volendam te vroeg voor de voetballer. Mogelijk maakt hij zaterdag zijn comeback in de oefenwedstrijd tegen Almere City. Tekst gaat verder onder de foto

Pro Shots / Andy Zuidema

Franco Antonucci maakt daarentegen wél zijn rentree in de oefenwedstrijd tegen FC Groningen. Deze week werd bekend dat de smaakmaker van vorig jaar de overstap van AS Monaco naar Feyenoord maakt. De Rotterdammers stallen de middenvelder komend seizoen wederom in het vissersdorp. Volendam huurde Antonucci afgelopen jaargang al van de Monegasken. De Belgische voetballer keerde woensdag terug op het trainingsveld van de Volendammers. NH Sport maakte onderstaande reportage over de terugkeer van Franco Antonucci.

Franco Antonucci is terug in Volendam! - NH Sport/Edward Dekker

De oefenwedstrijd is er dus geen publiek aanwezig op het complex van amateurvereniging vv Woudia in Westwoud. Het duel is vanaf 18.00 uur live te volgen op het YouTube-kanaal van FC Volendam. Het commentaar wordt verzorgd door NH Sport-verslaggever Edward Dekker. Bekijk de wedstrijd via onderstaande link