Fout bij schrappen mondkapjesplicht in noodverordening Zaanstreek-Waterland

PURMEREND - In de noodverordening van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is de mogelijkheid om mondkapjes te verplichten, geschrapt. Don Bijl, die fel tegen verplichting van de gezichtsbeschermers is, was op het moment van schrappen voorzitter van de veiligheidsregio. Het is volgens de veiligheidsregio echter niet bewust geschrapt, maar per ongeluk verwijderd. Bijl is wel gestopt als tijdelijke voorzitter.

NH Nieuws vergeleek de noodverordening van 10 en 20 augustus en kwam erachter dat artikel 2.5a (Verbod niet dragen mondkapje) geschrapt is. Hierdoor zou het dragen van een mondkapje dus niet meer wettelijk verplicht kunnen worden gesteld door de veiligheidsregio.

Het schrappen is gedaan tijdens het voorzittersschap van burgemeester van Purmerend Don Bijl, die fel tegen het verplichten van mondkapjes is. Dat liet hij deze week weten in een brief aan de raad. Het zou volgens hem de grondwet beperken.

Belangenverstrengeling

De schijn wordt nu gewekt dat Bijl het artikel zonder overleg heeft geschrapt. Maar Lieke Sievers, Bijls vervanger, zegt dat daar geen sprake van is. "Het gaat om een menselijke fout bij het opstellen van het document", zegt ze tegen NH Nieuws.

Besluiten worden volgens Sievers meestal in goed overleg genomen, maar de voorzitter kan uiteindelijk zelf beslissen wat er wel of niet veranderd wordt in de documenten. Maar dat gebeurt nauwelijks, zegt ze. "Wettelijk heeft hij die bevoegdheid, maar dat zal niet zo snel voorkomen. Zo werkt het in Nederland niet, zo werkt het in een regionaal beleidsteam niet en zeker niet in Zaanstreek-Waterland."

Het standpunt van burgemeester Bijl is door het hele regionaal beleidsteam uitdrukkelijk besproken, aldus Sievers. "Alle burgemeesters kijken heel goed naar grondrechten die samenhangen met de toepassing van de noodverordeningen en corona. Het is beslist geen kwade opzet."

Afstand van functie

Bijl heeft wel besloten afstand te doen van zijn rol als invaller van het voorzitterschap van de veiligheidsregio, omdat hij onderdeel is van de discussie. Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad is de eigenlijke voorzitter van de veiligheidsregio. Maar nu hij op vakantie is, nam burgemeester Don Bijl van Purmerend het over.