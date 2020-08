Vanuit je auto meezingen met Grease tijdens de drive-in bioscoop in Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - Amerikaanse taferelen in Wijk aan Zee: op vrijdag 11 en vrijdag 25 september verandert de Dorpsweide in de Noord-Hollandse badplaats in een drive-in bioscoop. Niet alleen corona-proof, maar ook weather-proof, de films bekijk je vanuit je eigen luie (auto)stoel.

Op 11 september kun je in de drive-bioscoop op de Dorpsweide terecht voor een echte feelgoodfilm , namelijk Grease met John Travolta en Olivia Newton-John. Op 25 september is het de beurt aan Elton John, zijn biografie Rocketman wordt dan getoond en ook dat betekent kijk- en luistergenot vanuit je eigen auto.

“Maar doordat dit jaar al onze evenementen als gevolg van de coronamaatregelen moesten worden afgezegd, besloten Ella en Christiaan om ons van SAWAZ het idee voor te leggen en samen hebben we het idee uitgewerkt en hebben we het hele circus opgestart.”

Wat betreft de filmkeuze was vooral de eerste film die zal worden vertoond op 11 september, een redelijke no-brainer, aldus Vermeij. “Een drive-in is nostalgisch en ook super-Amerikaans, dan denk je gewoonweg meteen aan Grease. Ondanks dat de meesten van ons de film al meerdere malen hebben gezien, het blijft elke keer weer een feestje om te kijken", vertelt ze enthousiast.

Toen SAWAZ voor de zomer de gemeente benaderde met het plan, kregen ze een ‘nee’ te horen, simpelweg omdat het volgens de gemeente niet toegestaan was vanuit de Veiligheidsregio. Maar zodra op 1 juli de coronamaatregelen werden versoepeld, zijn Saskia en haar mede-organisatoren gelijk teruggegaan naar het gemeentehuis. “De gemeente zei dat we een vergunningsaanvraag mochten indienen, dat hebben we natuurlijk meteen gedaan en die is toen ook goedgekeurd", vertelt Vermeij.

De film die op vrijdag 25 september te zien zal zijn, is misschien minder voor de handliggend en juist daarom extra speciaal: Rocketman, over het leven van zanger en icoon Elton John. “Het grappige is dat ons hele team de film nog niet heeft gezien, maar de recensies waren dusdanig lovend dat we deze gaan draaien. En we hebben met elkaar afgesproken dat we de film ook niet gaan kijken tot de 25e!”

De drive-in bioscoop heeft ruimte voor maar liefst 250 auto’s, maar de organisatie houdt zich wel aan de geldende coronamaatregelen. Zo is er geen limiet wat betreft het aantal mensen in de auto wanneer ze tot een huishouden behoren. Als je niet tot hetzelfde huishouden behoort, dan mogen er maximaal twee personen in de auto.