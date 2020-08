Tuinhuisje afgebrand in Wervershoof: "Het is me een raadsel"

WERVERSHOOF - De Werverhoofse meneer Van der Gracht snapt er niets van; gisternacht rond 3.00 uur stond zijn hobby tuinhuisje opeens in brand: "Er is geen stroom en ik had ook geen benzine staan." Van het huisje is alleen de stalen constructie nog over.

Gistermiddag werd meneer Van der Gracht (60) gebeld door een andere tuinder van Volkstuinvereniging De Koggetuin met de vraag of hij misschien wist wat er met zijn huisje was gebeurd: "Ik wist nog van niks, maar hij bleek helemaal afgebrand te zijn."

De brand bij het tuinhuis brak rond 3.00 uur uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en Van der Gracht heeft geen idee hoe het heeft kunnen gebeuren: "Ik heb geen stroom, geen benzine en geen elektrische apparaten. En volgens mij was er ook geen bliksem. Een huisje vliegt toch niet zomaar in brand?"

Een woordvoerder van de politie kon aan NH Nieuws bevestigen dat de oorzaak van de brand nog onbekend is. Het kan gaan om een spontaan ontstane brand, maar mogelijk kan er ook sprake zijn van brandstichting.

Zelf gebouwd

Twaalf jaar geleden heeft Van der Gracht het huisje zelf opgebouwd. Hij is daarom erg teleurgesteld: "Ik ga er zowat alle dagen naartoe. Het was het mooiste huisje van het complex, maar nu is alles verbrand, ook mijn tuingereedschap."

"Ik zal het zelf moeten opruimen," zegt Van der Gracht, "er zit niets anders op." Maar eerst gaat hij op vakantie. "Na mijn vakantie heb ik zeker een paar weken iets te doen."

Meneer Van der Gracht heeft aangifte gedaan bij de politie.