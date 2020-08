Levi op Lowlands: Hoornse rapper maakt online debuut op festival

HOORN - De Hoornse Levi Noë is dit jaar door de organisatie van Lowlands uitgenodigd om een online optreden te geven op één van hun podia. De 28-jarige rapper en spoken word-artiest maakt hiermee zijn online debuut. "Ik heb dit nog nooit gedaan, maar omdat iedereen weet dat Lowlands mijn beste vriend is, kan ik daar geen nee tegen zeggen."

"We gaan al negen jaar op rij met het hele gezin naar Lowlands. Wij hebben als familie echt dat Lowlands-gevoel", zegt Levi tegen WEEFF. "Mijn ouders hebben dit weekend nu ook hun tent bij mijn broer in de achtertuin gezet, zodat ze toch konden kamperen. Dat gaat mij te ver, maar ik ben gisteren wel naar de sauna gegaan, omdat ik dat op Lowlands ook altijd doe."

Het festival in Biddinghuizen is geen onbekend terrein voor de 28-jarige rapper. Al jaren koopt hij kaarten voor Lowlands en loopt hij rondjes op het festivalterrein. Nu mag hij zelf onderdeel uitmaken van de line-up die het festival bekend heeft gemaakt voor de alternatieve editie; Lowlands free:united.

Optredens ziet Levi eigenlijk nooit op Lowlands. Hij vertelt dat hij in 2018 wellicht één band heeft gezien, maar dat hij andere jaren altijd rondstruint over het terrein. "Van de eerste paar jaar weet je nog wel wat er gebeurd is en wie je gesproken hebt, maar vanaf 2016 heb ik dat bijgehouden en opgeschreven. Die herinneringen zijn leuk om weer terug te zien, en ik kan ze misschien gaan verwerken in mijn show voor zondag."

Want Levi kreeg afgelopen maandag de schrik van zijn leven, toen hij telefoon kreeg van de organisatie van Lowlands. "Ze vroegen nog of ze ongelegen belden", aldus een lachende Levi. "Toen zei ik tegen hen dat Lowlands altijd gelegen belt." Ze vroegen hem of hij zondag een showcase wilde geven op de Open Stage, die dit jaar online plaatsvindt.

Levi had zich opgegeven bij het festival voor een online optreden op het open podium. Normaal gesproken is er zo'n podium op het festivalterrein en hij heeft daar zelf ook al een aantal keer gestaan.

Theater Het Pakhuis

Wat hij precies gaat doen tijdens showcase is nog niet bekend. "Ik ga in ieder geval doen wat ik altijd doe. Dat is rappen en spoken word", zegt Levi. "En doordat ik geen andere optredens had kan ik ook nieuw materiaal uitproberen. Maar verder weet ik het qua onderwerpen echt nog niet. Misschien zet ik wel mijn tent op op het podium, en zet ik een stoel er bij om op te zitten, haha."

Want wie denkt dat het optreden van Levi vanuit zijn huis te zien is heeft het mis. De rapper mag namelijk in theater Het Pakhuis in Hoorn staan om vanuit daar zijn showcase te geven.

"Ik wilde gewoon een toffe plek hebben om te spelen. Ik heb sinds de uitbraak van corona nog maar één show gegeven, dus dit moest wel een speciale plek zijn om op te treden", zegt Levi daarover. Vanuit Lowlands zelf waren er weinig eisen. "Als er maar wifi is, is de afspraak. En ze hebben zelf een Zoom-link aangeleverd, waarop mijn show bekeken kan worden."

Lowlands free:united

Net als andere evenementen en festivals kan de reguliere editie van Lowlands dit weekend niet plaatsvinden. De organisatie heeft echter een alternatief bedacht, dat online kan worden meegemaakt. Zo worden verschillende optredens van de afgelopen jaren uitgezonden, en zijn er live optredens te volgen via Zoom.

Het online festival begon gistermiddag en duurt tot en met zondagnacht. Het optreden van Levi op de Open Stage van Lowlands free:united vindt zondag plaats tussen 15.45 uur en 16.00 uur. De showcase is via Zoom te beleven.