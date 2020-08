Nieuwe fietsroute in Gooise Meren langs herinneringspunten WOII

BUSSUM - Vervolging, verzet, verraad. Alles tussen bezetting en bevrijding komt aan bod op de nieuwe Gedenkroute in Gooise Meren. Annet Betsalel nam het initiatief voor de fietsroute. "Zodat ook toekomstige generaties weten over de Tw eede Wereldoorlog."

'"We slapen in een barak. De bedden zijn net als in een boot, drie boven elkaar. We zijn vol goede moed en hopen bij elkaar te blijven. Je geeft wel de groeten aan iedereen, toch? Schrijf je gauw terug? Ons adres is Barak 60, Westerbork, Hooghalen.'"

Annet Betsalel leest voor uit de laatste brief die Eddy (14) schreef aan zijn vriend Wout. "Één ding wat hij hoopte is gebeurd, ze zijn bij elkaar gebleven," vertelt ze bij een gedenkbordje op de Mecklenburglaan in Bussum. "Want de hele familie is in oktober 1943 gezamenlijk in Sobibor om het leven gebracht."

Het is één van de twintig verhalen die je tegenkomt op de Gedenkroute Gooise Meren, een fietstocht langs plekken die een rol speelden in de Tweede Wereldoorlog. "We hebben bordjes opgehangen die vertellen wat er op díe locatie gebeurd is," zegt Annet. "Dat kan gaan om een bombardement, een onderduikadres of iets met de bevrijding."

