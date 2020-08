In beeld: Taanweekend in Zuiderzeemuseum

ENKHUIZEN - In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen vinden dit weekend de Taandagen plaats. Een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij de zeilen van oude schepen worden geverfd om rotting tegen te gaan. WEEFF-fotograaf Peter Goedhart was hierbij aanwezig.

Historische schepen vanuit Hoorn en Urk varen dit weekend naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen voor de Taandagen. In de haven leggen de kotters, jollen en schouwen aan om hun zeilen te beschermen tegen het rotten. Deze worden geverfd in een bruine kleur.

Het verven van deze zeilen wordt tanen genoemd. In het museum in Enkhuizen wordt het hele preparatieproces uitgelegd, worden visserijdemonstraties gegeven, en worden twee visserijtechnieken uitgelegd. Deze kunnen kinderen later zelf toepassen.

WEEFF-fotograaf Peter Goedhart was aanwezig in het museum en maakt de volgende collage.