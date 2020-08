Haarlem Jazz eerste festival sinds begin coronacrisis: "Eigenlijk willen we uit onze plaat gaan"

HAARLEM - In aangepaste vorm is donderdagavond op de Haarlemse Grote Markt Haarlem Jazz begonnen. Het is het eerste festival in Haarlem sinds het begin van coronacrisis. "Ik ben ongelofelijk blij dat we dit geflikt hebben", vertelt Martijn Bevelander, organisator van Haarlem Jazz. "Hopelijk zijn we een voorbeeld voor de rest van Nederland."

Haarlem Jazz is de komende drie dagen op verschillende plekken in de stad Haarlem. Het open karakter heeft echter plaats moeten maken voor een meer gesloten vorm, maar vanwege de coronacrisis is het niet anders. "Normaal gesproken staan er zo'n vijftienduizend man hier op de Grote Markt. Dat kan nu niet. We hebben het afgeschermd en de bezoekers moeten op een stoel zitten. Er staan er precies 775, net zoveel als [het aantal jaren dat, red] de stad Haarlem dit jaar bestaat", vertelt Martijn.

Festival Haarlem Jazz and More gaat wél door: "We willen een voorbeeld bieden"

"Ik vind het eigenlijk wel relaxed om zo te zitten, ruimte voor je te hebben. Eigenlijk is dit zo slecht nog niet", vertelt een bezoeker. Als de muziek eenmaal begint, gaan er toch flink wat handen in de lucht op de Grote Markt en is het overduidelijk dat de mensen genieten van de live-muziek. "Het is zo jammer dat we niet kunnen dansen", vertelt een vrouw die er samen met een vriendin is. "Normaal gesproken gaan we altijd met een grote groep vriendinnen en nu zijn we met z'n tweeën. Eigenlijk willen we uit onze plaat gaan, maar we zijn heel blij dat dit zo kan."

Op losse schroeven

Begin deze week was het nog allesbehalve zeker dat het geliefde jazzfestival dit weekend zou doorgaan. De persconferentie van premier Rutte had zomaar roet in het eten kunnen gooien. "Het was natuurlijk heel spannend", vertelt Martijn. "We hadden alles voor elkaar, maar als de premier zegt dat het niet kan, dan kan het niet meer."

Toch kan de organisator opgelucht adem halen. Het festival is begonnen en zal de komende drie dagen nog duren op verschillende locaties, zowel binnen als buiten.