Verbindingsweg A9-A2 dicht na ongeluk: automobilist rijdt bijna op hulpdiensten in

OUDER-AMSTEL - De verbindingsweg tussen de A9 vanuit Diemen richting de A2 naar Utrecht is afgesloten omdat een motorrijder daar een ongeluk heeft gehad. Terwijl de rijbaan vol stond met politie- en brandweermensen die de ongelukkige motorrijder wilden helpen, kregen ze schrik van hun leven toen een automobilist het kruis boven de afgesloten rijstrook negeerde.

Over de toestand van de motorrijder kan Rijkswaterstaat geen uitspraak doen. Er wordt een medisch traumateam opgeroepen dat later weer is geannuleerd.

Rijkswaterstaat leidt het verkeer om vanaf knooppunt Diemen op de A9 en het verkeer in de richting van Utrecht moet de richting Amsterdam volgen via de A1 of de A10.

Rood kruis

Tijdens de afhandeling van het onderzoek reed dus ten minste één automobilist toch de verbindingsweg op, zoals in de tweets hieronder te zien is.

Hij heeft daarvoor een boete gekregen. "We hebben het rode kruis geplaatst zodat onze collega's en de hulpdiensten veilig hun werk kunnen doen. Helaas zien we vaker dat mensen door een rood kruis rijden, omdat ze anders een stuk om moeten rijden."