Kamp Seedorf onthult kunstschildering tien sportlegendes: 'Topkunstenaars'

AMSTERDAM - Een bijzonder moment vandaag op Zeeburgereiland. Tien Amsterdamse sporthelden zijn geportretteerd op een kunstschildering. Het kunstwerk is ontworpen door het bekende kunstenaarscollectief Kamp Seedorf. Het is een ode aan onder andere oud-Ajaxied Stanley Menzo en worstellegende Bert Kops.

Eerder in hun carrière bracht het bekende streetart-collectief Kamp Seedorf al een ode aan Eberhard van der Laan, 101 Barz en Piet Keizer. Dit keer was het de beurt aan Kamp Seedorfs grootste Amsterdamse sporthelden.

Ook voetballers Ruud Gullit, Abdelhak Nouri, Rocky Hehakaija, Bob Haarms en Louis van Gaal zijn te zien. Worstelaar Bert Kops was bij de onthulling aanwezig. "Ik ben er heel trots op, dat meen ik echt. Het is een verering", vertelt Bert Kops met een grote glimlach. "Het zijn echt topkunstenaars, echt respect voor die mensen."

Totaalbeeld van Amsterdamgevoel

Oud-Ajaxkeeper Stanley Menzo kon door zijn verblijf in China niet aanwezig zijn, dus die taak gaf hij aan zijn zoontje. Via Facetime kan hij wel vragen wat zijn vader ervan vindt. "Ik vind het heel mooi, ik ben er heel blij mee", vertelt Stanley trots. "Ik heb daar in die buurt gewoond en gespeeld, dus ik ken die buurt ook best wel goed."

Kamp Seedorf zelf was niet aanwezig, omdat het collectief anoniem wil blijven. "Eigenlijk praten we niet graag over ons werk, we laten liever het beeld voor zich spreken", vertelt een woordvoerder. "We hebben geprobeerd ons Amsterdamgevoel in een totaalbeeld te vatten. Misschien niet voor iedereen de meest voor de hand liggende opstelling, maar dít is voor ons Amsterdam!"