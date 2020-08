Internationale muggendag: waarom Haarlemmers muggen worden genoemd

HAARLEM - In bijna alle dorpen en steden in Noord-Holland hebben bewoners een aparte bijnaam. Mensen uit Den Helder heten bijvoorbeeld Nieuwediepers, en Haarlemmers worden muggen genoemd. Waar komt die gekke bijnaam nou eigenlijk vandaan?

Dat zoekt NH Nieuws-verslaggeefster Roos Elkerhout uit in deze nieuwe aflevering van Wij Zijn Noord-Holland.

Hoewel het niet klinkt als een hele positieve bijnaam, hebben muggen zichzelf echt omarmd. Er zijn verschillende liederen geschreven over 'muggen', en er zijn verschillende stichtingen en organisaties uit Haarlem naar vernoemd.

Waar komt het vandaan?

Volgens Inge Molenaar van Oneindig Noord-Holland is daar jammer genoeg geen eenduidig antwoord op. Zo gaat het verhaal rond dat Haarlemmers zuurder in persoonlijkheid zijn dan hun landgenoten, en dat muggen komt van muggenzifters. Een andere verklaring is dat Haarlemmers gemiddeld kleiner zijn van stuk dan Hollanders, en dat ze daarom muggen werden genoemd om hun kleine postuur mee te duiden.

Het meest voordehandliggend is volgens Molenaar echter dat de naam simpelweg komt van het grote aantal muggen dat in de stad te vinden is, doordat er veel water in en in de buurt van de stad is.