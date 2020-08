Eerste toernooi WSV '30 sinds crisis: testcase voor komend seizoen

WORMER - De kop is eraf voor WSV '30. De voetbalclub uit Wormer organiseert tot en met zondag haar eerste voetbaltoernooi sinds de crisis en dat gaat niet zonder de nodige maatregelen. "Hoe leuk het is om dit te organiseren? Dat kunnen we pas achteraf zeggen", grijnst voorzitter Nico Kramer.

Voor menig bestuurder van amateurclubs is het een drukke tijd. Met het komende voetbalseizoen in aantocht is het zaak een veilige omgeving te creëren bij de clubs. In Wormer is er niets aan het toeval overgelaten: het hele draaiboek aan maatregelen is opengetrokken. "We denken dat we het wel aardig op orde hebben", aldus Kramer. "Nu is de volgende stap om mensen aan te spreken als ze niet doen wat ze moeten doen."

Vorige week hield KFC uit Koog aan de Zaan ook een toernooi waar WSV '30 ook aan deelnam. Dat gaf de bestuursleden uit Wormer de mogelijkheid om te kijken hoe men het daar had aangepakt.

Derby's

De amateurclub, die uitkomst in de derde klasse B, staat dit seizoen een aantal derby's te wachten tegen onder andere Saenden, Sporting Krommenie en SVA. Kramer: "Sommige verenigingen nemen veel publiek mee naar uitwedstrijden, we verwachten dus drukke wedstrijden. Dan zullen we toch wel alle zeilen bij moeten zetten om alles in goede banen te leiden."