Morena en Shereen koken voor alleenstaande moeders: “Je kan kracht halen uit anderen helpen”

KOOG AAN DE ZAAN - Van schuldhulpverlening tot huiselijk geweld. Alleenstaande moeders Morena Sman en Shereen Ajodhiasing uit Koog aan de Zaan hebben veel meegemaakt in hun leven. Inmiddels gaat het beter en helpen ze vrouwen in dezelfde situatie. “Na een moeilijke tijd waarin ik alleen kwam te staan met drie kinderen is mijn leven weer op de rails. Nu wil ik anderen helpen”, zegt Shereen.

Morena en Shereen woonden al wat jaren tegenover elkaar toen ze erachter kwamen dat ze met hetzelfde idee liepen. Nu hebben ze hun krachten gebundeld en koken ze vanuit huis voor andere moeders.

Ook bieden de buurvrouwen ondersteuning als brieven schrijven of meegaan naar een advocaat. “Ik kan mezelf hier nuttig mee maken. Je kan kracht halen uit anderen helpen”, zegt Morena.

Morena heeft vijf kinderen en ze is blij dat ze hen laat zien dat je anderen kan helpen. “Mijn kinderen hebben mijn zoektocht gezien naar hulp”, vertelt ze met tranen in haar ogen. “Maar het was bureaucratie dat ik kreeg en geen hulp. Ik had wel vijf kinderen die kapot gingen en ik stond er alleen voor. Er zijn zoveel meer moeders die dit meemaken en daarom wil ik helpen.”