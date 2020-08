Geen Arjen Robben bij FC Volendam - FC Groningen

VOLENDAM - Arjen Robben doet vrijdag met FC Groningen niet mee in het oefenduel tegen FC Volendam. De wedstrijd wordt gespeeld bij VV Woudia in Westwoud.

Mogelijk maakt Robben zaterdag zijn rentree in de oefenwedstrijd tegen Almere City FC voor FC Groningen. De 36-jarige aanvaller kwam sinds zijn terugkeer bij de club waar hij zijn profloopbaan begon nog niet in actie, omdat hij nog niet fit is.

"Arjen heeft deze week meegedraaid in de groep die zich richt op Almere City. Zoals eerder aangegeven beslissen we pas op het laatste moment of hij deel gaat uitmaken van de wedstrijdselectie. We bekijken steeds per keer wat het beste in zijn programma past", zegt Danny Buijs, trainer van Groningen.