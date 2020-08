Selectie FC VVC getest op corona na besmetting speler, trainingen tijdelijk stilgelegd

NIEUW-VENNEP - De volledige selectie van FC VVC uit Nieuw Vennep heeft zich onlangs laten testen op corona. Aanleiding was besmetting van een van de spelers, hij bleek uiteindelijk ook als enige besmet te zijn met het virus.

"In overleg met de GGD hebben we besloten de trainingen tijdelijk stil te leggen en hebben de spelers geadviseerd zich te laten testen. Daar zijn gelukkig geen kruisbesmettingen uit naar voren gekomen", vertelt Technisch Coördinator Rowdy ten Hove zojuist aan NH Nieuws.

Ten Hove laat weten veel contact te hebben gehad met de GGD. Dit was nodig aangezien uit het bron- en contactonderzoek bleek dat de speler ook op de tennisvereniging was geweest. Ook zij hebben hier over gecommuniceerd naar de leden.