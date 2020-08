Loopt Haarlem over bij coronamaatregelen Amsterdam? "We hebben een plan nodig"

HAARLEM - Stel dat in Amsterdam de sluitingstijd van horeca vervroegd wordt, waarom kiezen mensen dan niet voor een avondje Haarlem? Met die vraag zit gemeenteraadslid voor de VVD in Haarlem Wouter Rutten in zijn maag. "Goed voor de horeca hier, maar kunnen we dat aan?"

"Mocht Amsterdam op slot gaan, dan krijg je een soort waterbedeffect. Als een steen in de vijver, want de risico's komen in de regio's om Amsterdam terecht." Rutten stelt daarom in een brief aan het college dat er nu een plan moet komen. "We moeten goed kijken of wij die consequenties aankunnen en of de handhaving dat aankan."

Horeca-ondernemers in de stad begrijpen de roep van Rutten, maar zien tegelijkertijd veel kansen. "Laat ze maar komen", aldus Hildo Makkes van der Deijl van Horeca Haarlem. "We hebben de spelregels van de anderhalve meter afstand en daar houden we ons goed aan." Dat toeristen zich eventueel minder aan de maatregelen zouden houden, vindt Makkes geen excuus. "We willen geen politieagent spelen, maar we hebben gewoon te dealen met deze regels."