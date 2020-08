Tennistalent van 85 jaar en ouder op NK voor senioren in Hilversum

HILVERSUM - Ze zijn dan wel 85-plus, maar zéér fanatiek. Op de Nationale Kampioenschappen Tennis voor Senioren, spelen ze in de oudste categorie. "Het houdt je in beweging, ik kan het iedereen met een rollator aanraden, haha."

Piet Borst doet al zo'n twintig jaar mee aan de kampioenschappen. "Ontzettend leuk om te doen. Het is de enige keer in het jaar dat ik tegen leeftijdsgenoten speel. En het is niet erg als je het niet zo goed kan, want de mensen in deze categorie zijn ook niet zo goed meer."

Op het NK spelen de deelnemers tegen hun eigen leeftijdsgenoten. "Dat begint bij 35-plus en in blokken van vijf jaar kan dat oplopen tot 90-plus," vertelt Jan van Helvert van de organisatie. Dit jaar zijn de 85-plussers de oudsten. Dat ze nog zo kwiek op de baan staan, verbaast hem niet. "Tennis is echt een sport die bij alle leeftijden past en dat zie je hier terug."

Vanwege de centrale ligging is het Tulip Tennis Center in Hilversum gekozen als locatie voor dit NK. En was het nog bijna afgelast door corona? "We hebben heel veel maatregelen getroffen," vertelt Van Helvert. "We hebben een speciale corona-coördinator vanuit de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond) , strenge protocollen en looproutes en de volledige toernooi-leiding is getest op corona."

Finale

De hele week wordt er nog druk gespeeld op de tennisbanen; zaterdag en zondag zijn de finales. En gaan de 85-plussers voor de winst? "Ik weet natuurlijk niet tegen wie ik ga spelen, maar ik schat het wel hoog in," zegt Werner Swaneveld. "Nee hoor, ik niet," zegt Roel Lubberts. "Voor mij gaat het niet meer om het winnen, maar om de gezelligheid en het meedoen."