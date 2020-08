Kermis Lutjebroek gaat niet door: "We konden maar één besluit nemen"

De intentie was lange tijd om de kermis door te laten gaan en de organisatie is de afgelopen maanden langdurig op zoek geweest naar een geschikte locatie voor de kermis, waarbij ook het buitenterrein van café De Paus een optie is geweest. Door de nieuwe landelijke coronamaatregelen moesten deze plannen echter worden bijgesteld.

Teleurstelling

“De afgelopen weken werden we steeds meer ingehaald door de actualiteit. Het aantal coronabesmettingen steeg, met aangescherpte maatregelen en dringende adviezen vanuit het kabinet tot gevolg. We kunnen niet anders dan accepteren dat onze gezondheid en die van de mensen die ons lief zijn nu voorrang moet hebben", laat burgemeester Wortelboer van Stede Broec weten.

Ook John Kok van café De Paus staat achter de beslissing. “In onze ogen konden we, zeker naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag, uiteindelijk maar één juist besluit nemen: Kermis Lutjebroek 2020 vanuit Café de Paus niet door laten gaan. We weten dat we hiermee veel mensen teleurstellen, maar we kunnen de gezellige sfeer die we met z’n allen willen, niet op een veilige manier neerzetten."

Voorlopig is de kermis in Lutjebroek de enige kermis die niet doorgaat. Jan Boots, voorzitter van de Nederlandse Kermisbond en Arjan Blokker van Stichting Behoud Nederlandse Kermissen, zien nog geen trend. "Voor zover we weten gaan alle kermissen in Noord-Holland nog door", stelt Boots. "Wij zien soms wel dat het moeilijk is om de café's bij kermissen weg te houden. Maar we merken dat gemeenten over het algemeen goed meedenken om de kermis toch op een alternatieve manier door te kunnen laten gaan", vertelt Blokker.