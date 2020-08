Alkmaarse boa zwaar mishandeld door fietser in voetgangersgebied centrum

ALKMAAR - Een vrouwelijke boa is woensdagmiddag in de Krebbesteeg in Alkmaar meerdere keren in haar gezicht geslagen, geschopt en beledigd. De boa sprak de man aan omdat hij door voetgangersgebied fietste, maar de man nam hier geen genoegen mee.

Dat bevestigt de politie zojuist aan NH Nieuws. De boa was in het voetgangersgebied in verband met eerder gedane klachten over gedragingen van passanten. Na de mishandeling ging de 45-jarige man er op zijn fiets vandoor, maar kon even verderop door de politie worden aangehouden.

De boa heeft aangifte gedaan van mishandeling. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de boa zwaar letsel heeft en rekening wordt gehouden met botbreuken. "Zij kan op dit moment haar werk niet uitvoeren", aldus de politie.