Drie jaar cel en tbs geëist voor man (23) die oude vriend op kermis Schagen neerstak

Wat aan de steekpartij is voorafgaan, is niet duidelijk. L. en het slachtoffer, de toen 20-jarige man uit Anna Paulowna, waren ooit vrienden, maar het is niet bekend waarom het zo mis kon gaan. Op eerdere zittingen heeft L. wel verklaard spijt te hebben van zijn actie, noteerde het Noordhollands Dagblad vorig jaar op: "Het was niet opzettelijk."

Het slachtoffer, een 20-jarige man uit Anna Paulowna, werd in zijn borst gestoken en moest in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Aanvankelijk werd een man uit Schagen ervan verdacht, maar hij bleek er niets mee te maken te hebben.

Later kwam L. in beeld. Of hij daadwerkelijk enkele jaren de gevangenis in moet, met aftrek van voorarrest, is nog even afwachten. Over twee weken doet de rechter uitspraak.