Festival Haarlem Jazz and More gaat wél door: "We willen een voorbeeld bieden"

HAARLEM - Vanavond begint de 'Sit-Down' editie van het jaarlijkse muziekfestival in Haarlem. Organisator Martijn Bevelander heeft er zin in, maar het is wel even wennen: "Eigenlijk is alles anders, behalve de naam." Het is hiermee het eerste grote festival in de omgeving van Haarlem dat doorgaat.