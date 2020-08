Bergense skibaan verandert in buitenbios: 'Bohemian Rapsody' op de skihelling

BERGEN - De kunstskibaan in Bergen verandert de komende zaterdagen in een openluchtbioscoop. De vergunningen zijn inmiddels rond, waardoor dit weekend 'Bohemian Rapsody' zal klinken over de skihelling.

Voor skiclub Il Primo aan de rand van de bossen aan de Zwarteweg was het skiseizoen maar kort door de coronacrisis. Het jubileumjaar, de club bestaat 50 jaar, werd op 15 maart al afgesloten. Het was er de afgelopen maanden stil, maar daar komt verandering in. Het wordt zelfs weer een beetje zoals het was van vóór dat er een skibaan lag.

Openluchttheater

Want waar nu de skibaan ligt, was vroeger het openluchttheater van Bergen. De fundering is nog te vinden onder de matten en het zand. De laatste voorstellingen dateren al weer van zo’n 50 jaar geleden.

Maar aankomende zaterdag wordt er weer 'opgetreden'. De eerste van vijf filmavonden wordt dan gehouden. Zittend op een zelfmeegenomen kussentje op de skihelling kan je dan kijken naar de film 'Bohemian Rapsody' over het leven van Queen-frontman Freddie Mercury.

Om er geen glibber- en glijpartij van te maken ligt er tapijt op de baan, en iedereen krijgt een eigen plaats toegewezen om er voor te zorgen dat er coronaproof genoten kan worden. Er is plek voor maximaal 250 personen.

Il Primo werkt voor de filmavonden samen met Event Studio. De voorstellingen beginnen om 21.00 uur wanneer de duisternis valt. Meer informatie is te vinden op de website van de skiclub.