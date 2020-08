Familie en vrienden gedenken omgekomen Alex, de 'Robin Hood van Den Helder'

DEN HELDER - Bij Kooypunt verzamelden gistermiddag familie, vrienden en kennissen van Alex Killestein om mee te lopen met een stille tocht in Groningen. De van oorsprong uit Den Helder afkomstige Alex kwam vorige week met twee anderen om het leven bij een zwaar auto-ongeluk in het Groningse Finsterwolde.

Killestein kwam met twee andere inzittenden, beiden mannen, om bij het dodelijke ongeval. De automobiliste en tevens vriendin van een van hen, ligt nog in het ziekenhuis. Haar toestand is volgens de familie stabiel, maar zorgwekkend.

Met de stille tocht wilden de belangstellenden zowel haar als de familie, vrienden en kennissen een hart onder de riem steken en tegelijkertijd hun geliefden herdenken.

Het deden de dochters en zus van Alex goed dat er zoveel mensen uit Den Helder de moeite hadden genomen af te reizen naar Groningen. Dat verdiende hij ook, vonden ze. "Hij was een heel vrij persoon, ruimdenkend en lief naar mensen. Hij was gewoon heel gevoelig", zegt Ezra. "Mijn vader was de beste vader voor mij", vult Joy aan. Hoe Alex moet worden herinnerd? Met een lach: "Als de Robin Hood van Den Helder. Hij droeg daarom ook veren in zijn haar."

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop. De stille tocht zelf is terug te bekijken via de regionale omroep van Groningen, RTV Noord.