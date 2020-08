KNVB slaat flink in: 50.000 tests voor voetballers en scheidsrechters

Door een collectieve overeenkomst te sluiten voor het betaald voetbal heeft de KNVB een fikse korting bedongen, meldt de NOS. Normaal zou de test 75 euro per persoon kosten, nu betalen de clubs de helft. De testen geven binnen 24 uur uitsluitsel.

Commerciële testen

"We hebben een tender uitgezet. Daar hebben vier partijen op gepitcht en dit bleek de beste partij. Dit zijn commerciële testen waarmee we coronatesten voor de zorg en de GGD niet in de weg willen zitten", aldus een woordvoerder van de KNVB.