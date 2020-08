Gevaren dijkversterking Hoornse Hop slecht te zien vanaf het water, maatregelen noodzakelijk

De Alliantie merkt dat teveel recreanten binnen het werkgebied van de dijkversterking komen en vraagt zich af of de regels duidelijk genoeg zijn. "We merken dat er onduidelijkheid is en dat teveel boten of watersporters zich in het verboden vaargebied begeven", licht woordvoerder Jacco van Oostveen toe.

De Alliantie zelf kan niet handhaven bij overtreding en roept daarom de hulp in van Rijkswaterstaat en de politie. Zij gaan de komende tijd extra surveilleren en kunnen waar nodig boetes uitdelen. "Natuurlijk hebben we dit liever niet, maar we moeten de veiligheid waarborgen."

De grootste gevaren bevinden zich onder water en zijn daardoor niet altijd zichtbaar vanaf het water, vertelt Van Oostveen. "Er liggen grote leidingen in het water voor het zandtransport die gevaarlijk kunnen zijn voor watersporters. Daarnaast liggen onder water grote ankers met lange draden die onder spanning kunnen staan en op de bodem kunnen blokken beton liggen. Op die punten is het vaargebied op veel plaatsen ondieper dan normaal gesproken, waardoor je kunt vastlopen en ook drijfzand kan gevaar vormen."

Over de lijn

Bij het Hoornse Hop wordt nu een tijd niet gewerkt omdat het zand moet inklinken, maar dan blijft het alsnog werkgebied met bijbehorende gevaren. Reddingsbrigade Notwin merkt tijdens hun patrouillevaarten dat er op mooie dagen soms wel vijftien schepen in het verboden gebied liggen. De helft van de schepen vaart na aanspreken door de brigade het gebied weer uit, maar volgens Vincent Tigchelaar is er veel onduidelijkheid bij de schippers. "Ze hebben geen besef van de gevaren en een deel is uberhaupt niet op de hoogte van de regelgeving."