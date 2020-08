Mondkapjes ook verplicht bij lessen van scholengemeenschap Panta Rhei

Mediapartner RTV Amstelveen schrijft dat het dragen van mondkapjes tijdens praktijklessen verplicht is, omdat het bewaren van voldoende afstand tijdens deze lessen soms lastig is. Ook als leerlingen geen praktijklessen volgen, moeten ze het mondkapje uit voorzorg meenemen.

Andere maatregelen die de school neemt zijn het installeren van plexiglas voor de lesdesks, en het beschikbaar stellen van gezichtsbescherming van plexiglas voor docenten.

Ventilatie

De school heeft ook de ventilatiesystemen grondig laten onderzoeken, naar aanleiding van de discussie over de rol die ventilatie speelt bij de mogelijke verspreiding van het coronavirus door het gebouw. Het Hermann Wesselink College schortte om die reden een gedeelte van de lessen op tot volgende week, totdat er meer duidelijkheid was.

Het Panta Rhei ziet geen reden om de lessen op te schorten. De ventilatie is na inspectie tot de geruststelling van schooldirecteur Erik Holtslag compleet in orde. “We zijn goed voorbereid, en kunnen dus snel schakelen, want je weet niet wat er morgen weer gebeurt.”