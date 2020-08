Robbenoordbos in Wieringermeer vanwege coronavirus ontdekt door grote publiek

WIERINGERWERF - Het Robbenoordbos in de Wieringermeer is lang een verborgen parel gebleven, tot nu toe werd het vooral gebruikt door mensen uit de omgeving om een mooie wandeling te maken en van de natuur te genieten. Maar sinds de uitbraak van het coronavirus weten steeds meer andere bezoekers het gebied te vinden.

"Het was vooral bij het begin van de 'lockdown' drukker dan normaal. Mensen zochten plekken waar ze naar buiten konden omdat je nergens heen kon en alles dicht was", legt boswachter Mikal Folkertsma uit. "Je kwam veel mensen tegen, veel gezinnen met kinderen, er werden heel veel hutten gebouwd, ze waren echt aan het genieten van de natuur."

Uren wandelen

Folkertsma loopt al haar hele leven rond in en om het Robbenoordbos. Sinds juni doet ze dat als boswachter van Staatsbosbeheer. "Het is een heel mooi gebied, ik woon hier een kwartiertje vandaan. Heel veel mensen hebben geen idee dat er zo'n mooi bos ligt in de Wieringermeer, waar je uren kan wandelen. Je hebt hier zoveel soorten paddestoelen, vogels en bijna altijd kom ik reeën tegen, je kunt hier echt genieten."

Ook tijdens de vakantie werd het gebied door mensen goed bezocht. "In de zomer kwamen er veel mensen die de drukkere natuurgebieden wilden vermijden", vertelt Folkertsma op uitzichtpunt het Wierholt aan de zuidkant van het bos. "Dit bos is wat minder bekend en ik heb toen heel veel telefoontjes en mailtjes gekregen van mensen die dit bos eigenlijk voor het eerst hebben ontdekt."

Zelfgebouwde hut

"Dit is leuk", zegt de boswachter bij zo'n zelfgebouwde hut. Kinderen hebben takken schuin tegen een boom aangezet. "Ze hebben natuurlijke materialen gebruikt en dan vinden we het tof. Mooi dat ze om zich heen kijken en hun fantasie gebruiken en eventjes achter dat scherm weg zijn."

Zeker in het begin van de coronaperiode bracht de toegenomen drukte ook een minder mooie kant mee. "Je zag wel dat mensen afval achterlieten op plekken waar dat niet moet. Dat zag je in heel Nederland. Maar ik vond het vooral mooi om te zien dat mensen de natuur weer meer zijn gaan waarderen."