Penningmeester Sint Nicolaas Comité IJmuiden fraudeert, te weinig geld voor intocht

IJMUIDEN - De penningmeester van het Sint Nicolaas Comité in IJmuiden is niet meer welkom nadat hij veel geld heeft opgenomen van de bankrekening van de stichting. Hij deed dit zonder toestemming van de andere leden, waardoor er nu te weinig geld over is voor de intocht van Sinterklaas in IJmuiden.

De fraude kwam aan het licht bij kascontroles over de jaren 2019 en 2020. Het bleek dat er structureel veel geld van de bankrekening werd gehaald.

In een bericht op de website laat de stichting weten geschrokken te zijn. Tijdelijk voorzitter Patrick Bellaart is erg teleurgesteld: "Wij betreuren dit ten zeerste, toch heeft dit kunnen gebeuren. Voor ons is dit vrijwilligerswerk en wij doen dit allemaal voor ons plezier. Zoals veel verenigingen en stichtingen gaat veel op basis van vertrouwen, iets waar wij nu heel anders naar kijken."

Alle vrijwilligers en sponsoren zijn op de hoogte gebracht door de stichting. Het is heel pijnlijk dat het geld is gestolen, omdat de stichting volledig afhankelijk is van sponsoren en vrijwilligers.

Het weggesluisde geld betrof de reserves. Bellaart zegt tegen NH Nieuws dat de reserves worden ingezet als de sponsorgelden niet genoeg zijn voor de intocht: "We hebben niet ieder jaar hetzelfde aantal sponsoren en de intocht ziet er elke keer anders uit. Of we de reserves aanspreken, verschilt per jaar. Dit jaar kunnen we daar geen beroep op doen."

Of er aangifte tegen de penningmeester is gedaan wil Bellaart niet zeggen: "Dat is iets tussen de penningmeester en het comité."

Maatregelen

Bellaart heeft maatregelen getroffen om dit in de toekomst tegen te gaan: "Veel van dit soort stichtingen worden gerund door vrijwilligers handelen op basis van vertrouwen. Nu zijn we met de neus op de feiten gedrukt."

Eén van de genomen maatregelen is het 'vierogenprincipe': "We hebben ons pakket bij de bank aangepast zodat er meerdere mensen toegang hebben tot de rekening. Ook zullen we vaker naar de financiën kijken en niet enkel meer met kascontroles of in het najaar wanneer de intocht voorbereid wordt."

Intocht

Het Sint Nicolaas Comtié schrijft dat de goedheiligman zonder twijfel langskomt in IJmuiden, maar de manier waarop, blijft nog even spannend. Het is nu nog niet duidelijk welke coronamaatregelen er tegen die tijd gelden, daarnaast moet er rekening worden gehouden met de financiële situatie van de stichting. "Er zal zeker iets gebeuren, Sinterklaas slaat namelijk niemand over."