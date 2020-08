Ajax kiest voor speciaal Europees uitshirt

AMSTERDAM - Komend seizoen zal Ajax haar Europese (uit)wedstrijden in een zwart-gouden jublileumtenue gaan spelen. Het is een eerbetoon aan vijftig jaar geleden toen de eerste Europa Cup 1 werd gewonnen.

Aan de binnenkant van de nek staat 02.06.1971; de datum waarop Ajax in Wembley Stadium voor het eerst de beste van Europa werd. Later gevolgd door meer Europese overwinningen in o.a. 1972, 1973 en 1995, zo melden de Amsterdammers.

Ajax zal zaterdag voor het eerst in het nieuwe shirt spelen. RB Salzburg is dan de oefentegenstander in Oostenrijk.