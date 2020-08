Thuisfeestjes in de ban: de één zijn dood betekent voor de ander zijn brood

WEST-FRIESLAND - 'Organiseer een feestje in de horeca en niet thuis' sprak premier Rutte uit tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag. Een zin die voor de één zijn dood betekent en voor de ander zijn brood. Rob Baltus krijgt als eigenaar van een zalencentrum direct meer boekingen, maar voor cateraar Vlasman uit Zwaag komt de klap hard aan: "Ik kreeg direct afzeggingen binnen." NH Nieuws sprak met beide partijen over wat de adviezen betekenen voor hun bedrijf.

"Ik heb voor het eerst blij geluisterd naar de persconferentie, dit is natuurlijk een geweldige boost voor de zalencentra", vertelt Rob Baltus opgetogen. NH Nieuws sprak hem meerdere malen na afloop van een persconferentie en niet eerder was hij zo positief. "Op het dorp hebben de mensen mijn mobiele nummer en ik kreeg direct van twee gezelschappen de vraag of ik plek had voor het weekend." Baltus merkt dat er behoefte is aan samenkomen en merkt dat de feestjes thuis nu verschuiven naar onder andere zijn zaak: "We willen bij elkaar zijn en dingen samen vieren, dat moet in ruimere opzet en dat is in de meeste zalencentra juist beter dan thuis."

De afgelopen tijd is de Nadorst alweer begonnen met het ontvangen van groepen in een aangepaste vorm. "De eerste familiefeestjes zijn alweer gehouden. We begonnen voorzichtig met het verjaardagfeest van mijn eigen moeder, maar inmiddels hebben we weer jubilea en bruiloften in kleine groepen van maximaal veertig man." En ook de eerste aanvragen van gasten die hun feestje van thuis naar de Nadorst verplaatsen zijn al binnen en Baltus verwacht nog meer. "We gaan de zaak iets anders inrichten: Een deel van de zalen was nu bij het restaurant betrokken en we gaan zorgen dat er in de kleinere zalen ruimte komt voor de familiepartijen." Schaduwkant Voor Baltus een prettige ontwikkeling laat hij weten, maar als regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland kent hij ook de schaduwkant. "Voor de andere tak van de Horeca doet deze uitspraak van premier Rutte pijn." Hiermee doelt hij op de cateraars. Want waar zij de afgelopen tijd een kleine opleving hadden doordat zij klandizie vonden in de thuisfeestjes, valt ook dit nu weg. Suzanne Vlasman runt met haar man Gert-Jan al twintig jaar Vlasman catering. Afgelopen week zou zij drieduizend maaltijden leveren aan de organisatie van Sail Amsterdam, maar de laatste tijd moesten ze het doen met kleine feestjes van tien tot twintig personen bij de mensen thuis. "Na de persconferentie kwamen de eerste afzeggingen van de thuisfeestjes direct binnen: nu die ook nog wegvallen zakt de moed me in de schoenen", vertelt Suzanne. De vermoeidheid klinkt door in haar stem.

De feestjes waar zij de afgelopen periode catering voor verzorgde stonden in schril contrast tot de grote getallen waar normaal voor gekookt werd en brachten maar mondjesmaat wat binnen, vertelt Susanne. "Het beeld heerst dat wij als cateraars profijt hadden van de thuisfeestjes, maar juist iedereen bestelde bij de horecazaken. 'Steun de horeca', maar niemand steunde ons." Moedeloos Alle klanten van het bedrijf vielen de afgelopen periode weg: de charterschepen, de cruiseschepen, de scholen, de busmaatschappijen, de bedrijfslunches. Dat heeft een flinke impact op het leven van het gezin. "Het is een groot drama voor ons, je komt in een negatieve spiraal terecht. Ik ben zeven dagen per week aan het werk tot middernacht en heb nog slapeloze nachten ook." Het bedrijf wordt nu gerund door het stel alleen en soms enkele werknemers, waar zij normaal met een twintigtal aan het werk waren. Het bedrijf dat met liefde is opgebouwd ziet Susanne naar eigen zeggen door haar handen glijden. "We doen ons best en nemen aan wat we kunnen, maar in november zullen we toch een knoop moeten doorhakken. Dit kan niet lang zo doorgaan." Deze laatste coronamaatregel kan voor het bedrijf mogelijk de doodsteek worden.