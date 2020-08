De Peiling: Ben jij bereid meer zorgpremie te betalen voor de salarisverhoging van zorgpersoneel?

Een Kamermeerderheid stemde woensdag tegen loonsverhoging voor de zorg. Er zou door de coronacrisis geen geld zijn. Maar wat nou als de zorgpremie iets omhoog gaat? Zou jij bereid zijn meer voor je ziektekostenverzekering te betalen om de salarisverhoging in de zorg toch mogelijk te maken?

ANP

Actie

Zorgpersoneel roept al maanden: applaus is leuk, maar niet genoeg. Een echte waardering voor het harde werk in de zorg zou een hoger salaris zijn. Dat houdt het werk aantrekkelijk voor mensen die al in de zorg werken en zou er ook voor moeten zorgen dat meer jongeren voor een baan in de zorg kiezen. Er is eerder dit jaar wel besloten dat zorgmedewerkers een eenmalige bonus krijgen van 1000 euro. Die bonus moet nog worden uitgekeerd.

Wat verdient een verpleegkundige?

Het brutosalaris - zonder vakantiegeld en toeslagen - van een verpleegkundige in het ziekenhuis ligt volgens de NOS tussen 2600 euro en 4100 euro per maand. Verzorgenden op MBO-niveau in bijvoorbeeld een verpleeghuis, verdienen een stuk minder. Bruto tussen de 2280 en 3130 euro.

560 miljoen

Volgens het Centraal Planbureau kost een salarisverhoging in de zorg van slechts één procent al 560 miljoen euro. Als de helft daarvan wordt betaald via de zorgpremie zorgt dat voor een premiestijging van 20 euro per jaar. Wat vind jij?

Klappen voor de zorg kost niets, maar daar kan een verpleegkundige de huur niet van betalen. Wordt het tijd voor een loonsverhoging en ben jij bereid daar iets meer verzekeringspremie voor te betalen?