Zandvoorter probeert brandende Mercedes vergeefs met tuinslang te blussen

ZANDVOORT - In afwachting van de hulpdiensten heeft een Zandvoorter vannacht geprobeerd eigenhandig een brandende Mercedes te blussen. Hij gebruikte daarvoor een tuinslang, die minder effectief bleek dan de uitrusting van de brandweer.

De brand onder de motorkap van de auto in de Zuster Dina Brondersstraat werd rond 2.20 uur ontdekt, waarop de brandweer werd gebeld. In afwachting van hun inzet besloot een omwonende zelf alvast een poging te wagen de vlammen te bedwingen. Het straaltje uit de tuinslang bleek echter onvoldoende om het vuur te doven.

Ook tweede auto rijp voor de sloop

Dat lukte de brandweer wel, al kon zij ook niet voorkomen dat de auto zwaarbeschadigd raakte. Bovendien was het vuur in de tussentijd overgeslagen naar een naastgeparkeerde auto, die daardoor ook rijp is voor de sloop.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Getuigen melden dat er later vandaag sporenonderzoek wordt gedaan, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.