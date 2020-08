Man zwaargewond bij schietpartij Amsterdam-Noord, dader voortvluchtig

AMSTERDAM - Bij een schietpartij aan de Hagedoornweg in Amsterdam-Noord is gisteravond een man zwaargewond geraakt. Hij werd tussen 22.45 en 23.00 uur neergeschoten, vermoedelijk terwijl hij in een auto zat.

Over de schutter is nog niet veel bekend, behalve dat het om een man gaat die vermoedelijk op een zwarte scooter is gevlucht, vertelt politiewoordvoerder Sara Tillart op NH Radio.

Nog geen verklaring

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekend, behalve dat hij nog niet in staat is geweest een verklaring af te leggen. Zodra dat het geval is, hoopt de politie een gedetailleerder signalement van de verdachte naar buiten te kunnen brengen.