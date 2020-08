Bewoners Czaar Peterstraat eisen veilige straat: "Willen veilig over kunnen steken"

ZAANSTAD - De buurtbewoners van de Czaar Peterstraat in Zaandam zijn het spuugzat: scooters die in een razend tempo door de smalle straat scheuren. "Als de eetkoeriers komen is het hier spitsuur, dan gieren ze de straat door!"

De bewoners komen nu in actie omdat ze alsmaar geen gehoor vinden bij de gemeente. "We hebben in april 2019 een gesprek gehad met de burgemeester", vertelt bewoner Helmer Verbruggen. "Er zijn toen beloften gedaan, er zou een plan komen. Sinds die tijd heb ik niets meer gehoord."

Quote "Ook al is het een woonerf, dan nog mag en kan er een fietsroute doorheen" woordvoerder gemeente zaanstad

De gemeente Zaanstad geeft in een reactie aan het standpunt van de bewoners te herkennen, maar gaat niet mee in alle wensen om het veiliger te maken. Het is namelijk een belangrijk alternatieve route op marktdagen. Een woordvoerder schrijft: "Ook al is het een woonerf, dan nog mag en kan er een fietsroute doorheen." Vijftien kilometer per uur De woordvoer doet wel de toezegging dat er extra borden worden geplaatst die aangeven dat er slechts vijftien kilometer per uur mag worden gereden. De bewoners geloven het slechts half: "Eerst zien, dan geloven."