Coronakermis in Julianadorp met zure bijsmaak: "Geen feesttent is geen kermis"

JULIANADORP - Normaal staat nu veruit het drukste weekend van het jaar voor de deur voor café-eigenaar Frank Stuijts. De kermis in Julianadorp is altijd een groot feest en goed voor de portemonnee, maar dit jaar is ook dat anders. "Dit is eigenlijk geen kermis", vertelt hij op het terras van zijn 't Happerij.

NH Nieuws / Mark Arents

Daar bedoelt hij overigens niet mee dat hij de keuze om de kermis door te laten gaan een foute vindt. "Ik hoop dat de kinderen en de ouders een hele mooie kermis zullen krijgen, maar voor ons is dit lastig", legt hij uit. De gemeente besloot vorige week uiteindelijk toch om de Dorper kermis door te laten gaan, maar onder strikte voorwaarden. Zo mag er geen horeca aanwezig zijn en staan de attracties niet rondom het Loopuytpark, maar op de oude parkeerplaats van het voormalig tuincentrum aan de Schoolweg.

Quote "Het zou mooi zijn als iedereen er een graantje van mee zou pikken" Frank Stuijts - eigenaar de 't happerij

De maatregelen snapt Stuijts volkomen, alleen vindt hij het jammer dat de lokale ondernemers niet betrokken zijn in de plannen. "Het zou mooi zijn als iedereen er een graantje van mee zou pikken", aldus de café-eigenaar. "Nu zijn dat alleen de kermisexploitanten, die ik het overigens heel erg gun." Daarbij wijst hij naar de inkomsten die niet alleen hij, maar meerdere ondernemers dit weekend gaan missen. "De kermis is een grote speler in het weer opknappen van plekken als de 't Happerij. Daar hebben mijn mede-ondernemers ook veel last van." Bekijk hieronder hoe Stuijts tegen aankomend kermisweekend aankijkt. Tekst loopt door onder video.

Coronakermis heeft zure bijsmaak - NH Nieuws