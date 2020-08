Hempont bij Zaandam vaart weer, Velsense pont terug

ZAANDAM - De Hempont tussen Zaandam en Amsterdam vaart weer. De pont was tijdelijk defect waardoor de pont uit Velsen ter vervanging werd gehaald.

Een woordvoerder liet eerder aan NH Nieuws weten dat er gisteren een storing werd gemeld bij de pont. Het was afwachten wanneer dat probleem verholpen is, maar dat is uiteindelijk nog gelukt vandaag.

In Velsen vaarde vanmiddag dus een pont minder. Slecht nieuws voor veel scholieren en forensen uit de IJmond, die er dagelijks gebruik van maken.

Verouderd

De ponten op het Noordzeekanaal zijn ernstig verouderd en worden volgend jaar vervangen door elektrische ponten. Afgelopen maand stonden passagiers nog urenlang vast op de pont door een defect. In februari werd er nog de hele wereld afgezocht naar een onderdeel voor een defecte pont in Velsen.