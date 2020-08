FC Volendam begroet sterspeler Antonucci: "Ik voel me thuis hier"

VOLENDAM - Franco Antonucci is terug bij FC Volendam. Woensdag meldde de Belgisch jeugdinternational zich weer op het trainingsveld. De middenvelder verruilde onlangs AS Monaco voor Feyenoord dat hem voor één seizoen bij het Nieuwe Oranje stalt.

In de vorige, afgebroken, competitie scoorde Antonucci elf goals en werd hij gedeeld clubtopscorer. Zowel de topclubs in België als in Nederland toonden interesse en Feyenoord toonde zich het meest slagvaardig.

"Als een topclub als Feyenoord écht concreet is dan hoef je niet lang na te denken", aldus Antonucci. Hij tekende een contract tot de zomer van 2024 met een optie voor nog een jaar. Onderdeel van de deal was dat Antonucci zich verder kon ontwikkelen onder trainer Wim Jonk. "Ik voel me thuis hier en ben heel blij dat ik hier kan trainen en spelen."