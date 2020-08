Kreeftenviswedstrijd Langedijk stopt deze week

In opdracht van gemeente Langedijk organiseerde Veldzorg een wedstrijd die bijna 6.000 rivierkreeften opleverde. De gemeente is blij met de opbrengst. "De wedstrijd bleek een enorm succes en een mooie alternatieve bezigheid voor de jeugd", vertelt wethouder Ad Jongenelen aan mediapartner Langedijk Centraal.

"Zij hielpen ons tegelijk bij het terugdringen, zij het in beperkte mate, van de rivierkreeften. Dat is belangrijk omdat de dieren de oevers van de eilanden in het Oosterdelgebied vernielen. We danken alle vissers voor hun inzet."

Ook de interesse voor het ophalen van de rivierkreeften bleek groot. Maar het gratis doorgeven van de dieren, daar stak de voedsel- en warenautoriteit een stokje voor, omdat daarmee controle op de voedselveiligheid problematisch zou zijn.